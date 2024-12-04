В Центре при СНБО подтвердили удар по авиабазе под Рязанью. Атакован и порт

По словам местных жителей, из-за взрывов в Новороссийске тряслись дома

Порт Новороссийск (Фото: Википедия)

Руководитель Центра противодействия информации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко подтвердил атаку на авиабазу россиян в Рязанской области. Также атакован порт в Новороссийске.

По словам Коваленко, авиабаза Дягилево одна из ключевых для стратегической авиации России. Подробности атаки не сообщают.

В Новороссийске был атакован порт, в котором оккупанты базируют ракетоносители. Эти корабли участвуют в обстрелах Украины, отметил Коваленко.

По информации пропагандистских Telegram-каналов, взрывы в Новороссийске прогремели после полуночи 4 декабря. Было слышно от двух до пяти взрывов, в некоторых районах затряслись дома.

Местная власть сообщила о "работе противовоздушной обороны" и заявила о якобы сбивании дронов над морем.