В російському Енгельсі знову сталася атака безпілотників, почалася пожежа. Відповідні відео публікують російські Telegram-канали.

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У місті чули вибухи, пропагандисти стверджують про нібито вдалу роботу російської протиповітряної оборони.

Зазначається, що місто атакували нібито українські реактивні ракети-дрони "Пекло" і дрони-камікадзе "Бобер".

ППО держави-агресора нібито знищила щонайменше 15 повітряних цілей.

Після нової атаки БпЛА почалася сильна пожежа.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив влучання у "промисловий об'єкт". Минулого разу, коли була атакована нафтобаза комбінату "Крістал", влада використовувала таке саме формулювання.

Також Бусаргін повідомив, що заняття у школах Саратова та Енгельса 14 січня пройдуть у дистанційному режимі.

ДОВІДКА. Дрон-камікадзе "Бобер" схожий на літак із невеликою передньою частиною основного крила, який повільно летить, але має велику дальність польоту. За деякими даними, дальність польоту БпЛА становить 1000 км. Він нібито коштує близько 4 млн грн. Дрон побудований за аеродинамічною схемою "качка", що забезпечує ефективність зміни висоти для проходження зон ППО або зміни цілі без втрат підйомної сили — під час польоту через це складається враження, що він летить задом наперед. Цей дрон неодноразово був помічений під час нальотів на Москву.



"Пекло" – дрони з турбореактивним двигуном, Силам оборони їх передали у грудні 2024 року. Ця ракета-дрон може бити на 700 км та розганяється до 700 км/год. Довжина і розмах крила – приблизно 2 м, через що бойова частина навряд чи перевищує 50 кг. Корпус зроблений за технологіями виробництва реактивних літальних апаратів: метал та клепки.

У ніч проти 8 січня відбулася масована дронова атака на місто Енгельс у Саратовській області.

Згодом Генштаб повідомив, що Україна уразила нафтобазу "Комбінат Крістал", яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

13 січня, тільки на шосту добу після атаки українських дронів, в Енгельсі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння.

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