Енгельс знову горить і вибухає: росіяни кажуть про українські БпЛА "Пекло" і "Бобер" – відео
В російському Енгельсі знову сталася атака безпілотників, почалася пожежа. Відповідні відео публікують російські Telegram-канали.
У місті чули вибухи, пропагандисти стверджують про нібито вдалу роботу російської протиповітряної оборони.
Зазначається, що місто атакували нібито українські реактивні ракети-дрони "Пекло" і дрони-камікадзе "Бобер".
ППО держави-агресора нібито знищила щонайменше 15 повітряних цілей.
Після нової атаки БпЛА почалася сильна пожежа.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив влучання у "промисловий об'єкт". Минулого разу, коли була атакована нафтобаза комбінату "Крістал", влада використовувала таке саме формулювання.
Також Бусаргін повідомив, що заняття у школах Саратова та Енгельса 14 січня пройдуть у дистанційному режимі.
"Пекло" – дрони з турбореактивним двигуном, Силам оборони їх передали у грудні 2024 року. Ця ракета-дрон може бити на 700 км та розганяється до 700 км/год. Довжина і розмах крила – приблизно 2 м, через що бойова частина навряд чи перевищує 50 кг. Корпус зроблений за технологіями виробництва реактивних літальних апаратів: метал та клепки.
- У ніч проти 8 січня відбулася масована дронова атака на місто Енгельс у Саратовській області.
- Згодом Генштаб повідомив, що Україна уразила нафтобазу "Комбінат Крістал", яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.
- 13 січня, тільки на шосту добу після атаки українських дронів, в Енгельсі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння.
Читайте також: Удар по ядерній тріаді Путіна. В Енгельсі догорає нафтобаза – чому це важливо для України