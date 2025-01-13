В Енгельсі похвалилися, що зупинили відкрите горіння на шосту добу після українського удару

Спецоперація ГУР, Сил безпілотних систем і інших складових Сил оборони відбулась 8 січня. Відтоді в Енгельсі борються з наслідками

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У Саратовській області на шосту добу після атаки українських безпілотників на нафтобазу "Комбінат Крістал" в Енгельсі вдалося придушити відкритий вогонь. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

"На промисловому підприємстві в Енгельсі вночі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння. Дякуємо всім співробітникам МНС, рятувальникам та іншим фахівцям, які цілодобово перебувають на місці", – написав він.

Губернатор додав, що робота з тушіння пожежі все ще триває.