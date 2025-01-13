В Енгельсі похвалилися, що зупинили відкрите горіння на шосту добу після українського удару
У Саратовській області на шосту добу після атаки українських безпілотників на нафтобазу "Комбінат Крістал" в Енгельсі вдалося придушити відкритий вогонь. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
"На промисловому підприємстві в Енгельсі вночі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння. Дякуємо всім співробітникам МНС, рятувальникам та іншим фахівцям, які цілодобово перебувають на місці", – написав він.
Губернатор додав, що робота з тушіння пожежі все ще триває.
- У ніч проти 8 січня відбулася масована дронова атака на місто Енгельс у Саратовській області.
- Згодом Генштаб повідомив, що Україна уразила нафтобазу "Комбінат Крістал", яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.