Сили оборони уразили нафтобазу, яка забезпечувала пальним військовий аеродром "Енгельс-2"

Російська воєнна пропаганда вранці заявила про масовану дронову атаку на Саратовську область. Згодом з'явилися фото та відео пожежі на енергооб'єкті

Аеродром "Енгельс-2" (Фото: Схеми/Maxar)

В ніч проти 8 січня Сили оборони уразили нафтобазу "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

"Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється", – зазначили військові.

Спецоперацію було виконано Головним управлінням розвідки Міноборони разом із Силами безпілотних систем ЗСУ та іншими частинами Сил оборони.

Російська воєнна пропаганда вранці заявила про масовану дронову атаку на Саратовську область. Місцеві мешканці, на слова яких посилаються пропагандисти, заявили про щонайменше 15, а те й 25 вибухів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін тоді підтвердив, що місто атакували безпілотники. Крім того, він заявив про "влучання уламків у промисловий об'єкт в Енгельсі".