Силы обороны поразили нефтебазу, снабжавшую топливом военный аэродром "Энгельс-2"

Российская пропаганда утром заявила о массированной дроновой атаке на Саратовскую область. Впоследствии появились фото и видео пожара на энергообъекте

Аэродром "Энгельс-2" (Фото: Схемы/Maxar)

В ночь на 8 января Силы обороны поразили нефтебазу "Комбинат Кристал", что в Энгельсе Саратовской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Следует отметить, что эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется", – отметили военные.

Спецоперация была выполнена Главным управлением разведки Минобороны вместе с Силами беспилотных систем ВСУ и другими составляющими Сил обороны.

Российская военная пропаганда утром заявила о массированной дроновой атаке на Саратовскую область. Местные жители, на слова которых ссылаются пропагандисты, заявили о по меньшей мере 15, а то и 25 взрывах.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Кроме того, он заявил о "попадании обломков в промышленный объект в Энгельсе".