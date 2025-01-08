Силы обороны поразили нефтебазу, снабжавшую топливом военный аэродром "Энгельс-2"
В ночь на 8 января Силы обороны поразили нефтебазу "Комбинат Кристал", что в Энгельсе Саратовской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
"Следует отметить, что эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага. Более подробная информация о результатах боевой работы уточняется", – отметили военные.
Спецоперация была выполнена Главным управлением разведки Минобороны вместе с Силами беспилотных систем ВСУ и другими составляющими Сил обороны.
Российская военная пропаганда утром заявила о массированной дроновой атаке на Саратовскую область. Местные жители, на слова которых ссылаются пропагандисты, заявили о по меньшей мере 15, а то и 25 взрывах.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Кроме того, он заявил о "попадании обломков в промышленный объект в Энгельсе".
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