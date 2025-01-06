"Экипаж даже не понял, что произошло". ГУР раскрыло детали уничтожения двух Ми-8 россиян

Морской дрон MAGURA (Фото: ГУР)

Командир спецподразделения Главного управления разведки Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью ТСН рассказал детали боя морских дронов Magura V5 в Черном море, в результате которого были уничтожены два российских вертолета Ми-8, еще один – поврежден.

Разведчик отметил, что во время той операции задача прятаться от авиации, как обычно, перед ними не стояла. Бойцы ГУР целенаправленно отправились охотиться за воздушными целями и "были полны вдохновения для встречи с противником".

"Нас засекли. Мы начали работать. Максимум, который мы имели сугубо около нас ― это три вертолета в один момент, несмотря еще на Су-шки, которые там летали", – рассказал он.

"Тринадцатый" объяснил, что действовать нужно было максимально быстро: обнаруженную враждебную цель нужно было сразу обстреливать ракетой. Вертолет — довольно маневровая цель, потому, как только он появлялся в кадре, у операторов было всего около минуты, чтобы занять удобную позицию и выполнить запуск.

Первым же ударом операторам Group 13 удалось поразить вражеский вертолет: российский экипаж даже не понял, что произошло – даже отстреливал воздушные ловушки, а затем упал в Черное море.

"Уже потом после определенного времени поступило подтверждение о поражении второго. В сумме у нас два уничтоженных и один поврежденный", – подытожил разведчик.