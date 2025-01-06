"Экипаж даже не понял, что произошло". ГУР раскрыло детали уничтожения двух Ми-8 россиян
Командир спецподразделения Главного управления разведки Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью ТСН рассказал детали боя морских дронов Magura V5 в Черном море, в результате которого были уничтожены два российских вертолета Ми-8, еще один – поврежден.
Разведчик отметил, что во время той операции задача прятаться от авиации, как обычно, перед ними не стояла. Бойцы ГУР целенаправленно отправились охотиться за воздушными целями и "были полны вдохновения для встречи с противником".
"Нас засекли. Мы начали работать. Максимум, который мы имели сугубо около нас ― это три вертолета в один момент, несмотря еще на Су-шки, которые там летали", – рассказал он.
"Тринадцатый" объяснил, что действовать нужно было максимально быстро: обнаруженную враждебную цель нужно было сразу обстреливать ракетой. Вертолет — довольно маневровая цель, потому, как только он появлялся в кадре, у операторов было всего около минуты, чтобы занять удобную позицию и выполнить запуск.
Первым же ударом операторам Group 13 удалось поразить вражеский вертолет: российский экипаж даже не понял, что произошло – даже отстреливал воздушные ловушки, а затем упал в Черное море.
"Уже потом после определенного времени поступило подтверждение о поражении второго. В сумме у нас два уничтоженных и один поврежденный", – подытожил разведчик.
- 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР Group 13 в районе мыса Тарханкут с помощью Magura V5, оснащенного ракетами Р-73 SeeDragon, уничтожили один Ми-8 и подбили второй.
- Позже ГУР обнародовал радиоперехват, в котором пилот подбитого Ми-8 докладывает об ударе.