"Екіпаж навіть не зрозумів, що відбулось". ГУР розкрило деталі знищення двох Мі-8 росіян

Морський дрон MAGURA (Фото: ГУР)

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Group 13 з позивним "Тринадцятий" в інтерв'ю ТСН розповів деталі бою морських дронів Magura V5 у Чорному морі, у результаті якого були знищені два російські гелікоптери Мі-8, ще один – пошкоджений.

Розвідник зазначив, що під час тієї операції завдання ховатися від авіації, як зазвичай, перед ними не стояло. Бійці ГУР цілеспрямовано вирушили полювати на повітряні цілі й "були сповнені натхнення для зустрічі з противником".

"Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас, ― це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на Су-шки, які там літали", – розповів він.

"Тринадцятий" пояснив, що діяти потрібно було максимально швидко: виявлену ворожу ціль треба було одразу обстрілювати ракетою. Гелікоптер — доволі маневрова ціль, тому, щойно він з’являвся в кадрі, в операторів було лише близько хвилини, щоб зайняти зручну позицію та виконати запуск.

Першим же ударом операторам Group 13 вдалось уразити ворожий гелікоптер: російський екіпаж навіть не зрозумів, що відбулось, ― навіть відстрілював повітряні пастки, а потім упав у Чорне море.

"Уже потім після певного часу надійшло підтвердження про ураження другого. В сумі ми маємо два знищених та один пошкоджений", – підсумував розвідник.