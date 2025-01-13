В Энгельсе хвастаются, что остановили открытое горение на шестые сутки после атаки дронов
В Саратовской области на шестые сутки после атаки украинских беспилотников на нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе удалось подавить открытый огонь. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
"На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось достичь ликвидации открытого горения. Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте", – написал он.
Губернатор добавил, что работа по тушению пожара все еще продолжается.
- В ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на город Энгельс в Саратовской области.
- Впоследствии Генштаб сообщил, что Украина поразила нефтебазу "Комбинат Кристалл", которая снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.