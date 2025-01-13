В Энгельсе хвастаются, что остановили открытое горение на шестые сутки после атаки дронов

Спецоперация ГУР, Сил беспилотных систем и других составляющих Сил обороны состоялась 8 января. С тех пор в Энгельсе борются с последствиями

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В Саратовской области на шестые сутки после атаки украинских беспилотников на нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе удалось подавить открытый огонь. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось достичь ликвидации открытого горения. Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте", – написал он.

Губернатор добавил, что работа по тушению пожара все еще продолжается.