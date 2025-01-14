В российском Энгельсе снова произошла атака беспилотников, начался пожар. Соответствующие видео публикуют российские Telegram-каналы.

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В городе слышали взрывы, пропагандисты утверждают, что российская противовоздушная оборона якобы удачно отработала.

Отмечается, что город атаковали якобы украинские реактивные ракеты-дроны "Пекло" и дроны-камикадзе "Бобер".

ПВО государства-агрессора якобы уничтожило не менее 15 воздушных целей.

После новой атаки БпЛА начался сильный пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил попадание в "промышленный объект". В прошлый раз, когда была атакована нефтебаза комбината "Кристалл", власти использовали такую же формулировку.

Бусаргин также сообщил, что занятия в школах Саратова и Энгельса 14 января пройдут в дистанционном режиме.

СПРАВКА. Дрон-камикадзе "Бобер" похож на самолет с небольшой передней частью основного крыла, который медленно летит, но имеет большую дальность полета. По некоторым данным, дальность полета БпЛА составляет 1000 км. Он якобы стоит около 4 млн грн. Дрон построен по аэродинамической схеме "утка", обеспечивающей эффективность изменения высоты для прохождения зон ПВО или изменения цели без потерь подъемной силы – во время полета создается впечатление, что он летит задом наперед. Этот дрон неоднократно был замечен во время налетов на Москву.



"Пекло" – дроны с турбореактивным двигателем, Силам обороны их передали в декабре 2024 года. Эта ракета-дрон может бить на 700 км и разгоняется до 700 км/час. Длина и размах крыла – примерно 2 м, из-за чего боевая часть вряд ли превышает 50 кг. Корпус изготовлен по технологиям производства реактивных летательных аппаратов: металл и клепки.

В ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на город Энгельс в Саратовской области.

Впоследствии Генштаб сообщил, что Украина поразила нефтебазу "Комбинат Кристалл", которая снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.

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