Энгельс снова горит и взрывается. В РФ говорят об украинских БпЛА "Пекло" и "Бобер": видео
В российском Энгельсе снова произошла атака беспилотников, начался пожар. Соответствующие видео публикуют российские Telegram-каналы.
В городе слышали взрывы, пропагандисты утверждают, что российская противовоздушная оборона якобы удачно отработала.
Отмечается, что город атаковали якобы украинские реактивные ракеты-дроны "Пекло" и дроны-камикадзе "Бобер".
ПВО государства-агрессора якобы уничтожило не менее 15 воздушных целей.
После новой атаки БпЛА начался сильный пожар.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил попадание в "промышленный объект". В прошлый раз, когда была атакована нефтебаза комбината "Кристалл", власти использовали такую же формулировку.
Бусаргин также сообщил, что занятия в школах Саратова и Энгельса 14 января пройдут в дистанционном режиме.
"Пекло" – дроны с турбореактивным двигателем, Силам обороны их передали в декабре 2024 года. Эта ракета-дрон может бить на 700 км и разгоняется до 700 км/час. Длина и размах крыла – примерно 2 м, из-за чего боевая часть вряд ли превышает 50 кг. Корпус изготовлен по технологиям производства реактивных летательных аппаратов: металл и клепки.
- В ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на город Энгельс в Саратовской области.
- Впоследствии Генштаб сообщил, что Украина поразила нефтебазу "Комбинат Кристалл", которая снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.
- 13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.
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