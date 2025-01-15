Россия массированно атакует Украину крылатыми ракетами
Ту-22М3 с ракетой Х-22 (Фото: сайт оккупантов)

Утром 15 января Россия массированно атакует Украину крылатыми ракетами. О движении многочисленных групп ракет информируют Воздушные силы ВСУ.

В 05:53 была объявлена ракетная опасность для ряда областей. На момент публикации новости "красная" – вся Украина.

Приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванек уточняет, что Россия запускает, в частности, ракеты "Калибр".

В основном группы крылатых ракет двигаются в сторону западных областей Украины.

Также Россия подняла в небо борта стратегической авиации ТУ-22М3 (носители ракет Х-22), на пусковых рубежах они могут быть около 08:00.

По состоянию на 07:20 угроза по ракетам есть исключительно для западных областей. Однако тревога все еще объявлена ​​для всей Украины.

Новость дополняется…

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