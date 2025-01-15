После успешного поражения украинскими силами целей на территории РФ государство-агрессор устроило очередную массированную атаку

Ту-22М3 с ракетой Х-22 (Фото: сайт оккупантов)

Утром 15 января Россия массированно атакует Украину крылатыми ракетами. О движении многочисленных групп ракет информируют Воздушные силы ВСУ.

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В 05:53 была объявлена ракетная опасность для ряда областей. На момент публикации новости "красная" – вся Украина.

Приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванек уточняет, что Россия запускает, в частности, ракеты "Калибр".

В основном группы крылатых ракет двигаются в сторону западных областей Украины.

Также Россия подняла в небо борта стратегической авиации ТУ-22М3 (носители ракет Х-22), на пусковых рубежах они могут быть около 08:00.

По состоянию на 07:20 угроза по ракетам есть исключительно для западных областей. Однако тревога все еще объявлена ​​для всей Украины.

Новость дополняется…

В ночь на 14 января и утром Украина устроила самую массированную атаку БпЛА на Россию. Удары были нанесены по 12 областям государства-агрессора. В частности, поражены цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске и Туле.

Удары наносились на расстоянии от 200 до 1100 км вглубь РФ. В Энгельсе снова поражен нефтеперерабатывающий завод, также удар пришелся по складам местной авиабазы.

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