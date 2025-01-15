В Украине вводятся аварийные отключения из-за массированной ракетной атаки
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В шести областях Украины вводятся экстренные отключения света из-за очередных массированных ракетных ударов РФ утром 15 января. Об этом сообщает Укрэнерго.

Это касается Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

Один из ресурсов государства-террориста писал, что Вооруженные силы РФ наносят комбинированный массированный удар по Украине. Традиционно первой волной шли беспилотники разных типов, в том числе и имитаторы. Второй волной пошли крылатые и баллистические ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Вероятно, целью снова стали объекты энергосистемы Украины.

Новый эпизод российского террора против украинцев происходит через сутки после успешной атаки Украины по военным целям на территории РФ.

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