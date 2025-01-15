В Украине вводятся аварийные отключения из-за массированной ракетной атаки

Россия устроила очередную массированную атаку ракетами разных типов по разным областям Украины. На фоне этого вводятся аварийные отключения

Иллюстративное фото: Depositphotos

В шести областях Украины вводятся экстренные отключения света из-за очередных массированных ракетных ударов РФ утром 15 января. Об этом сообщает Укрэнерго.

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Это касается Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областей.

Один из ресурсов государства-террориста писал, что Вооруженные силы РФ наносят комбинированный массированный удар по Украине. Традиционно первой волной шли беспилотники разных типов, в том числе и имитаторы. Второй волной пошли крылатые и баллистические ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Вероятно, целью снова стали объекты энергосистемы Украины.

Новый эпизод российского террора против украинцев происходит через сутки после успешной атаки Украины по военным целям на территории РФ.

В ночь на 14 января и утром Украина устроила самую массированную атаку БпЛА на Россию. Удары были нанесены по 12 областям государства-агрессора. В частности, поражены цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске и Туле.

Удары наносились на расстоянии от 200 до 1100 км вглубь РФ. В Энгельсе снова поражен нефтеперерабатывающий завод, также удар пришелся по складам местной авиабазы.

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