В Україні вводили аварійні відключення через масовану атаку, але почали скасовувати

Росія влаштувала чергову масовану атаку ракетами різних типів, здебільшого – по західних областях. На тлі цього вводяться відключення світла

Ілюстративне фото: Depositphotos

У шести областях України вводять екстрені відключення світла через чергові масовані ракетні удари РФ зранку 15 січня. Про це повідомляє Укренерго.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Це стосується Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.

Зокрема, атаковано енергетичну інфраструктуру Львівщини, повідомив мер обласного центру Андрій Садовий.

Один із ресурсів держави-терориста писав, що Збройні сили РФ завдають комбінованого масованого удару по Україні. Традиційно першою хвилею йшли безпілотники різних типів, зокрема й імітатори. Другою хвилею пішли крилаті та балістичні ракети повітряного, морського та наземного базування.

Ймовірно, ціллю знову стали об'єкти енергосистеми України.

Новий епізод російського терору проти українців відбувається через добу після успішної атаки України по військових цілях на території РФ.

ОНОВЛЕНО О 09:15. У Дніпропетровській та Донецькій областях скасовано екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК.

У ніч проти 14 січня і зранку Україна влаштувала наймасованішу атаку БпЛА на Росію. Ударів було завдано по 12 областях держави-агресора. Зокрема, уражено цілі в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську та Тулі.

Удари завдавалися на відстані від 200 до 1100 км вглиб РФ. В Енгельсі знову уражено нафтопереробний завод, також удар прийшовся по складах місцевої авіабази.

Читайте також: Україна підтвердила ураження Брянського хімзаводу – відео