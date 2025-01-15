Відомі наслідки масованого удару РФ: є влучання по критичній інфраструктурі на заході

На Львівщині є влучання в два об'єкти. Також РФ била по Івано-Франківщині

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Під час масованого ракетного удару зранку 15 січня Росія атакувала критичну інфраструктуру на заході України. Є влучання у два об’єкти у Львівській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 06:12 по 08:12, ворог атакував крилатими ракетами.

"Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями", – повідомив Козицький.

Він наголосив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують.

Також через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда.

Поруч з будинком утворилася вирва діаметром 6 х 5 м та глибиною близько 2,5 м.

Під час нічної повітряної тривоги з 01:35 по 02:48 на територію Львівської області залетів ударний дрон росіян. Протиповітряна оборона знищила його, минулося без жертв і постраждалих.

Очільник ОВА зазначив, що безпілотники тепер летять доволі низько, що ускладнює їхнє виявлення. Тому закликав одразу прямувати в укриття, почувши тривогу, бо загроза може бути дуже близько.

Очільниця Івано-франківської ОВА Світлана Онищук теж повідомила про атаку РФ на регіон.

На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили ППО, минулося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби.