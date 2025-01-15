Первые последствия массированного удара: РФ била по критической инфраструктуре на западе
Во время массированного ракетного удара утром 15 января Россия атаковала критическую инфраструктуру на западе Украины. Есть попадания в два объекта во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 06:12 по 08:12, враг атаковал крылатыми ракетами.
"Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями", – сообщил Козицкий.
Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии не вводятся.
Также из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозпостройка.
Рядом с домом образовалась воронка диаметром 6 х 5 м и глубиной около 2,5 м.
Во время ночной воздушной тревоги с 01:35 по 02:48 на территорию Львовской области залетел ударный дрон россиян. Противовоздушная оборона уничтожила его, обошлось без жертв и пострадавших.
Глава ОВА отметил, что беспилотники теперь летят довольно низко, что затрудняет их обнаружение. Поэтому призвал сразу идти в укрытие, услышав тревогу, потому что угроза может быть очень близко.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также сообщила об атаке РФ на регион.
В Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали силы ПВО, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы.
- 15 января утром Россия массированно атаковала Украину ракетами, в том числе "Калибр". В основном они двигались в сторону западных областей.
- Еще до отбоя тревоги в шести областях Украины ввели экстренные отключения света, но затем начали отменять.
- Польша поднимала военную авиацию из-за массированной атаки России.