Первые последствия массированного удара: РФ била по критической инфраструктуре на западе

Во Львовской области есть попадания в два объекта. Также РФ била по Ивано-Франковской области

Иллюстративное фото: Depositphotos

Во время массированного ракетного удара утром 15 января Россия атаковала критическую инфраструктуру на западе Украины. Есть попадания в два объекта во Львовской области, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Во время воздушной тревоги, которая длилась во Львовской области с 06:12 по 08:12, враг атаковал крылатыми ракетами.

"Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями", – сообщил Козицкий.

Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключения электроэнергии не вводятся.

Также из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозпостройка.

Рядом с домом образовалась воронка диаметром 6 х 5 м и глубиной около 2,5 м.

Во время ночной воздушной тревоги с 01:35 по 02:48 на территорию Львовской области залетел ударный дрон россиян. Противовоздушная оборона уничтожила его, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава ОВА отметил, что беспилотники теперь летят довольно низко, что затрудняет их обнаружение. Поэтому призвал сразу идти в укрытие, услышав тревогу, потому что угроза может быть очень близко.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также сообщила об атаке РФ на регион.

В Прикарпатье целью были объекты критической инфраструктуры. В области работали силы ПВО, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы.