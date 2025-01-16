Россия запустила ударные дроны и имитаторы: есть попадания и последствия от сбивания

В Полтавской области в результате падения обломков повреждена энергетическая инфраструктура, сотни людей без света

Охота на "шахеды" (Фото: Facebook, Анатолий Штефан))

С вечера 15 января и в ночь на 16-е Россия атаковала Украину 55 ударными беспилотниками и имитаторами. Большинство из них были сбиты или локационно потеряны, однако есть и попадания, сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Силы противовоздушной обороны сбили 34 БпЛА в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

18 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Несколько дронов попали в фермерское хозяйство в Черниговской области. Также в результате падения сбитых вражеских беспилотников повреждены частные дома в Харьковской и Полтавской областях.

В частности, Полтавская ОВА сообщила, что обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области. Без света сейчас 301 бытовой и 22 юридических потребителя. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 21:01 15 января в Лимане Чугуевского района в результате падения обломков сбитого БпЛА на открытую территорию повреждены дом и хозпостройка.

Россия почти каждую ночь атакует Украину ударными дронами и имитаторами.

Прошлой ночью, 15 января, государство-агрессор традиционно запускало беспилотники по Украине, а утром перешло к атаке крылатыми ракетами. В основном они летели в сторону западных областей, в частности во Львовской области есть попадание в энергообъекты.

В общей сложности РФ запустила 43 ракеты разных типов и 74 БпЛА.

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