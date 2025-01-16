Росія запустила ударний дрон на Київ: є падіння уламків у двох районах

Росія запустила ударний дрон на Київ: є падіння уламків у двох районахдоповнено
Вдень 16 січня Росія запустила безпілотник на Київ. Його знешкодили сили протиповітряної оборони, проте є пошкодження від уламків. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
О 12:09 Повітряні сили ЗСУ попередили киян, що ворожий ударний БпЛА рухається на місто зі сходу.
О 13:07 був відбій загрози БпЛА.
Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі столиці уламок дрона пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає, минулося без постраждалих.
ДОПОВНЕНО О 13:45. Також відомо про наслідки у Дніпровському районі Києва. Там виявили пошкодження фасаду будівлі – попередньо, уламком під час повітряної тривоги, коли працювала ППО.
- Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами та імітаторами.
- В ніч проти 16 січня Росія атакувала Україну 55 ударними безпілотниками та імітаторами. Більшість із них було збито або локаційно втрачено, проте є і влучання.
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