Росія запустила ударний дрон на Київ: є падіння уламків у двох районах

Уламок ворожого дрона впав у Соломʼянському районі столиці. Згодом стало відомо про наслідки й у Дніпровському районі

Київ (Фото: Олег Петрасюк/EPA)

Вдень 16 січня Росія запустила безпілотник на Київ. Його знешкодили сили протиповітряної оборони, проте є пошкодження від уламків. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

О 12:09 Повітряні сили ЗСУ попередили киян, що ворожий ударний БпЛА рухається на місто зі сходу.

О 13:07 був відбій загрози БпЛА.

Згодом Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі столиці уламок дрона пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає, минулося без постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 13:45. Також відомо про наслідки у Дніпровському районі Києва. Там виявили пошкодження фасаду будівлі – попередньо, уламком під час повітряної тривоги, коли працювала ППО.

Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами та імітаторами.

В ніч проти 16 січня Росія атакувала Україну 55 ударними безпілотниками та імітаторами. Більшість із них було збито або локаційно втрачено, проте є і влучання.

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