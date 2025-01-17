Росія атакувала дронами Київщину, внаслідок падіння уламків поранено 12-річну дитину
У ніч проти 17 січня російські окупаційні війська атакували Київську область ударними безпілотниками, внаслідок падіння уламків поранено дитину. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його словами, внаслідок збиття ворожого безпілотника в одному з населених пунктів Київщини поранено дитину 2012 року народження.
"У хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога", – написав глава ОВА.
Унаслідок падіння уламків виникла пожежа, яка охопила кафе-магазин і прилеглу котельню на площі близько 200 квадратних метрів. Наразі пожежу вдалося локалізувати. Вибухова хвиля також пошкодила вікна в сусідньому будинку.
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