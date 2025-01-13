Очільник Дніпропетровської ОВА відповів главі облради, який залякував КАБами й артилерією

Лисак наголосив, що прильоти КАБів і артилерійських снарядів на територію прикордонних громад області – це не новина

Су-34, один із носіїв КАБів (Ілюстративний скриншот з відео Міноборони РФ)

Російські керовані авіаційні бомби вже давно дістають до територій Дніпропетровської області, тож не варто цим залякувати місцевих. Так очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак відповів главі облради Миколі Лукашуку.

12 січня Лукашук написав, що відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж семи кілометрів, і тепер КАБи й артилерія можуть діставати прикордонних громад (Великомихайлівської, Маломихайлівської, Новопавлівської, Межівської, Покровської, Петропавлівської та Васильківської).

"Хочу дати пораду всім блогерам з-поміж посадових осіб Дніпропетровщини, які вважають себе фаховими експертами у військових справах. Розкрию таємницю. КАБи та ворожа артилерія для людей з прикордонних громад – не новина", – відповів Лисак.

Він заявив, що "рейтингів на страху не отримаєш", і порадив замість постів і залякувань зробити краще "щось реальне, а не як завжди".

Лисак також нагадав, що єдиним офіційним джерелом про ситуацію на фронті є військові угруповання.

З вересня 2024 року від КАБів потерпає також Запоріжжя. До цього ворожа тактична авіація не діставала до обласного центру. Тепер місто регулярно потерпає від російських атак авіабомбами.

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