Росіянам до Дніпропетровської області 7 км, вони вже можуть гатити КАБами – влада
Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км, тепер керовані авіаційні бомби та артилерія можуть діставати прикордонних громад з Донеччини. Про це з посиланням на дані аналітичної групи DeepState повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, у зоні підвищеної небезпеки є Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська та Васильківська громади.
Небезпека стосується не лише східної частини Синельниківського району, але й сусідніх територій, зокрема прикордонних зон Павлоградського району з боку Покровського напрямку, додав Лукашук.
Він закликав мешканців зазначених вище громад серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.