Росіянам до Дніпропетровської області 7 км, вони вже можуть гатити КАБами – влада

У зоні підвищеного ризику є сім прикордонних громад Дніпропетровської області

Російська "Су-шка" скидає КАБ (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км, тепер керовані авіаційні бомби та артилерія можуть діставати прикордонних громад з Донеччини. Про це з посиланням на дані аналітичної групи DeepState повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, у зоні підвищеної небезпеки є Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська, Покровська, Петропавлівська та Васильківська громади.

Небезпека стосується не лише східної частини Синельниківського району, але й сусідніх територій, зокрема прикордонних зон Павлоградського району з боку Покровського напрямку, додав Лукашук.

Він закликав мешканців зазначених вище громад серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Карта: DeepState

У Дніпропетровській області від російських атак постійно потерпає Нікополь, останнім часом Синельникове.

По Запоріжжю РФ вперше вдарила у вересні 2024 року. З того моменту місто та область регулярно зазнають обстрілів.