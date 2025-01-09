У Запоріжжі вже 113 поранених через удар Росії 500-кілограмовими авіабомбами

Оновлено наслідки російської атаки на середмістя Запоріжжя – 13 людей загинули, зі 113 поранених 10 у важкому стані

Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російського удару ФАБами по Запоріжжю 8 січня поранення отримали 113 людей, 10 з них у важкому стані. Про такі наслідки повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог ударив ФАБами (це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба. – Ред.) по середмістю Запоріжжя.

13 людей загинули. Медична допомога надана 113 постраждалим, зокрема і 13-річній дитині.

Госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані.

Міністерство внутрішніх справ також повідомило, що пошкоджено 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, дві маршрутки, три адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку.

Поліціянти зареєстрували 163 заяви громадян.