У Запоріжжі вже 113 поранених через удар Росії 500-кілограмовими авіабомбами
Унаслідок російського удару ФАБами по Запоріжжю 8 січня поранення отримали 113 людей, 10 з них у важкому стані. Про такі наслідки повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Ворог ударив ФАБами (це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба. – Ред.) по середмістю Запоріжжя.
13 людей загинули. Медична допомога надана 113 постраждалим, зокрема і 13-річній дитині.
Госпіталізовані 59 людей, з них 10 у важкому стані.
Міністерство внутрішніх справ також повідомило, що пошкоджено 36 транспортних засобів, у тому числі трамвай, дві маршрутки, три адміністративних будівлі та житлову багатоповерхівку.
Поліціянти зареєстрували 163 заяви громадян.
- Удень 8 січня Росія атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі.
- Попередньо повідомлялось про удар КАБами, але згодом стало відомо, що це були ФАБ-500 з УМПК (універсальним модулем планування і корекції, що встановлюється для збільшення дальності польоту і точності наведення на ціль).