Росія вдарила по промисловій інфраструктурі в Запоріжжі, є жертви – відео, фото

Росія вдарила по промисловій інфраструктурі в Запоріжжі, є жертви – відео, фотодоповнено
Армія Росії 8 січня атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Є постраждалі та загиблий, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За попередніми даними загинула одна людина, ще троє поранених.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 15:17, Федоров за кілька хвилин попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). Вибухи пролунали о 15:42.
О 16:09 Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України.
ДОПОВНЕНО О 16:15. Федоров повідомив про повторні вибухи у місті.
ДОПОВНЕНО О 16:30. Кількість поранених зросла до шести осіб, атака ще триває.
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