Росія вдарила по промисловій інфраструктурі в Запоріжжі, є жертви – відео, фото

На місці атаки вирують пожежі, працюють екстрені служби

Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Армія Росії 8 січня атакувала промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Є постраждалі та загиблий, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередніми даними загинула одна людина, ще троє поранених.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 15:17, Федоров за кілька хвилин попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБ). Вибухи пролунали о 15:42.

О 16:09 Федоров попередив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України.

ДОПОВНЕНО О 16:15. Федоров повідомив про повторні вибухи у місті.

ДОПОВНЕНО О 16:30. Кількість поранених зросла до шести осіб, атака ще триває.

Кадри з місця атаки, фото t.me/ivan_fedorov_zp

Кадри з місця атаки, фото t.me/ivan_fedorov_zp

Кадри з місця атаки, фото t.me/ivan_fedorov_zp

Кадри з місця атаки, фото t.me/ivan_fedorov_zp

25 грудня 2024 року Росія атакувала Україну понад 70 ракетами й більш ніж сотнею дронів. Зеленський заявив, що дата невипадкова.

31 грудня Росія вдарила по Шостці у Сумській області. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, зруйновано інфраструктуру.