Росія обстріляла Київську область, пошкоджено контактну мережу Укрзалізниці

Фото: Укрзалізниця

В ніч проти 6 січня російські окупаційні війська атакували Київську область, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти залізниці. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Залізничники вже працюють над її відновленням", – йдеться у повідомленні.

Контактна мережа на залізниці — це система електропостачання, яка забезпечує подачу електроенергії до електротягів і електропоїздів. Вона є ключовим елементом залізничного транспорту на електрифікованих ділянках.

У компанії зазначили, що час затримки потягів можна переглянути на сайті.

З вечора 5 січня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Для Київської області повітряна тривога почалася о 23:21 та завершилася тільки вранці, о 04:31.

Внаслідок російської атаки на Київську область 3 січня 2025 року в одному з районів уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, загорілась покрівля. Крім померлої 4 січня, постраждали ще дві людини. В іншому районі Київської області від поранення уламками загинув водій вантажівки.

4 січня стало відомо, що внаслідок атаки в лікарні померла молода жінка.