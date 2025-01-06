Россия обстреляла Киевскую область, повреждена контактная сеть Укрзалізниці

Фото: Укрзалізниця

В ночь на 6 января российские оккупационные войска атаковали Киевскую область, в результате чего были повреждены объекты железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзалізниці.

"В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области. Железнодорожники уже работают над ее восстановлением", – говорится в сообщении.

Контактная сеть на железной дороге – это система электроснабжения, которая обеспечивает подачу электроэнергии в электровозы и электропоезда. Она является ключевым элементом железнодорожного транспорта на электрифицированных участках.

В компании отметили, что время задержки поездов можно просмотреть на сайте.

С вечера 5 января россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. Для Киевской области воздушная тревога началась в 23:21 и завершилась только утром в 04:31.

В результате российской атаки на Киевскую область 3 января 2025 года в одном из районов обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, загорелась кровля. Кроме умершей 4 января, пострадали еще два человека. В другом районе Киевской области от ранения обломками погиб водитель грузовика.

4 января стало известно, что в результате атаки в больнице скончалась молодая женщина.