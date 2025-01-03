Россияне ударили дронами по Киевской области: есть погибший и раненые

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В результате российской дроновой атаки на Киевскую область в пятницу, 3 января, один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте происшествия.

В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, загорелась кровля. Пострадали три человека. У женщины 1957 года рождения – острая реакция на стресс. У 16-летнего подростка – порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног.

Еще в одном из населенных пунктов обломками ранена находившаяся на улице женщина. Ее доставили в местную больницу.

ДОПОЛНЕНО В 07:30. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Белоцерковском районе повреждены четыре частных дома и одно хозяйственное сооружение. В одном из домов возник пожар – он ликвидирован в 05:02. Три человека пострадали.

В Броварском районе поврежден грузовой автомобиль, в результате чего погиб водитель 1999 года рождения.

В Фастовском районе из-за падения обломков травмирована женщина 2002 года рождения. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в районной больнице.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС