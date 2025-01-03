Россия атакует Киев ударными дронами: обломки упали в двух районах, возник пожар

Спасатели уже потушили пожар в частном доме, заявил глава КГВА Тимур Ткаченко

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром в пятницу, 3 января, Россия атакует Киев ударными беспилотниками, в результате работы противовоздушной обороны зафиксировано падение обломков в двух районах. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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В 04:25 мэр Киева заявил, что в городе работает ПВО по вражеским беспилотникам.

Впоследствии Кличко написал, что в Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследуют место.

В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме, отметил Ткаченко.

По его словам, спасатели уже потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается.

ДОПОЛНЕНО В 06:35. Кличко заявил, что в Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БпЛА, пострадавших нет.