Россия атакует Киев ударными дронами: обломки упали в двух районах, возник пожар

Россия атакует Киев ударными дронами: обломки упали в двух районах, возник пожардополнено
Утром в пятницу, 3 января, Россия атакует Киев ударными беспилотниками, в результате работы противовоздушной обороны зафиксировано падение обломков в двух районах. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В 04:25 мэр Киева заявил, что в городе работает ПВО по вражеским беспилотникам.
Впоследствии Кличко написал, что в Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследуют место.
В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме, отметил Ткаченко.
По его словам, спасатели уже потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается.
ДОПОЛНЕНО В 06:35. Кличко заявил, что в Дарницком и Голосеевском районах, где упали обломки БпЛА, пострадавших нет.
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