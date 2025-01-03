Росія атакує Київ ударними дронами: уламки впали у двох районах, виникла пожежа

Росія атакує Київ ударними дронами: уламки впали у двох районах, виникла пожежадоповнено
Вранці у п’ятницю, 3 січня, Росія атакує Київ ударними безпілотниками, унаслідок роботи протиповітряної оборони зафіксовано падіння уламків у двох районах. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
О 04:25 мер Києва заявив, що у місті працює ППО по ворожих безпілотниках.
Згодом Кличко написав, що у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежують місце.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку, зазначив Ткаченко.
За його словами, рятувальники вже загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється.
ДОПОВНЕНО О 06:35. Кличко заявив, що у Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає.
- Рано-вранці 1 січня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Через удар виникла пожежа в будівлі НБУ.
- Унаслідок атаки загинули двоє людей. Ще семеро – отримали поранення.
- Загалом у новорічну ніч окупанти випустили по Україні 111 безпілотників. Сили ППО збили 63 з них.
- 2 січня Стефанчук повідомив, що через атаку 1 січня пошкоджено адміністративні будівлі парламенту.