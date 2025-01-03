Росія атакує Київ ударними дронами: уламки впали у двох районах, виникла пожежа

Рятувальники вже загасили пожежу в приватному будинку, заявив глава КМВА Тимур Ткаченко

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вранці у п’ятницю, 3 січня, Росія атакує Київ ударними безпілотниками, унаслідок роботи протиповітряної оборони зафіксовано падіння уламків у двох районах. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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О 04:25 мер Києва заявив, що у місті працює ППО по ворожих безпілотниках.

Згодом Кличко написав, що у Голосіївському районі, де впали уламки БпЛА, пожежі немає. Служби обстежують місце.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку, зазначив Ткаченко.

За його словами, рятувальники вже загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється.

ДОПОВНЕНО О 06:35. Кличко заявив, що у Дарницькому та Голосіївському районах, де впали уламки БпЛА, постраждалих немає.