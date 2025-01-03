Росіяни вдарили дронами по Київській області: є загиблий і поранені

Росіяни вдарили дронами по Київській області: є загиблий і пораненідоповнено
Унаслідок російської дронової атаки на Київську область у п’ятницю, 3 січня, одна людина загинула та четверо поранені. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
За його словами, в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.
В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, загорілась покрівля. Постраждали три людини. У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У 16-річного підлітка – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг.
Ще в одному з населених пунктів уламками поранена жінка, яка перебувала на вулиці. Її доставили до місцевої лікарні.
ДОПОВНЕНО О 07:30. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа – її ліквідовано о 05:02. Три людини постраждали.
У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув водій 1999 року народження.
У Фастівському районі через падіння уламків травмовано жінку 2002 року народження. Наразі їй надають медичну допомогу у районній лікарні.
- Рано-вранці 1 січня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Через удар виникла пожежа в будівлі НБУ.
- Унаслідок атаки загинули двоє людей. Ще семеро – отримали поранення.
- 2 січня Стефанчук повідомив, що через атаку 1 січня пошкоджено адміністративні будівлі парламенту.