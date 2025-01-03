В Киеве завершили разбор завалов после атаки россиян 1 января: двое погибших

Ранее сообщалось, что дроны, которыми РФ атаковала Киев, были оборудованы новой спутниковой антенной из Китая

Фото: ГСЧС

В Киеве завершили поисково-спасательную операцию после дронового удара российской оккупационной армии 1 января. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Из-за вражеского удара в Киеве погибли два человека, еще четыре пострадали. Чрезвычайники спасли четыре человека.

В ходе работ сняли и разобрали пять бетонных монолитных плит, вывезли более 850 тонн строительного мусора.

2 января 2024 года спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что в результате дроновой атаки на Киев 1 января повреждено админздания Верховной Рады, а также опубликовал фото. Также возник пожар в здании НБУ.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что дроны, которыми РФ атаковала Киев, были оборудованы новой спутниковой антенной из Китая.