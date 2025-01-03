В новом году Россия атаковала Украину 300 дронами. Киев готовит встречи по усилению ПВО

Украина готовится к важным переговорам на следующей неделе, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону

Охота на "шахеды" (Фото: Сухопутные войска)

В первые три дня 2025 года российские оккупационные войска атаковали Украину 300 дронами и 20 ракетами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Уже только за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических", – сказал он, добавив, что "значительную часть" удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ.

Зеленский подчеркнул, что в условиях постоянного российского террора необходимо не сбавлять усилий в развитии воздушного щита, в частности через пополнение запасов противоракет для ПВО и усиление мобильных огневых групп.

Украина готовится к важным переговорам на следующей неделе, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону, и уже согласован предварительный график встреч, добавил президент.

Вечером 3 января 2025 года оккупанты нанесли удар по Чернигову, погиб один человек.

Также оккупационные войска нанесли ракетный удар по Синельниково, что в Днепровском районе, есть раненый.