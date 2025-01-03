В новому році Росія атакувала Україну 300 дронами. Київ готує зустрічі щодо посилення ППО

Україна готується до важливих переговорів наступного тижня, щоб зміцнити свою протиповітряну оборону

Полювання на "шахеди" (Фото: Сухопутні війська)

Протягом перших трьох днів 2025 року російські окупаційні війська атакували Україну 300 дронами та 20 ракетами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вже тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних", – сказав він, додавши, що "значну частину" вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ.

Зеленський наголосив, що в умовах постійного російського терору необхідно не зменшувати зусиль у розвитку повітряного щита, зокрема через поповнення запасів протиракет для ППО та посилення мобільних вогневих груп.

Україна готується до важливих переговорів наступного тижня, щоб зміцнити свою протиповітряну оборону, і вже погоджено попередній графік зустрічей, додав президент.

Ввечері 3 січня 2025 року окупанти завдали удару по Чернігову, загинула одна людина.

Також окупаційні війська завдали ракетного удару по Синельниковому, що у Дніпровському районі, є поранений.