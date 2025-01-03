Росія вдарила по Синельниковому під Дніпром: поранено чоловіка, є пошкодження
Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Ввечері 3 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Синельниковому, що у Дніпровському районі. Відомо про пораненого, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок удару поранено 70-річного чоловіка, він госпіталізований у стані середньої важкості.

Понівечені чотири приватні будинки, авто, лінія електропередач. Інформація уточнюється.

Близько 17:30 моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційної ракети для Дніпропетровської області.

Раніше ввечері окупанти завдали удару по Чернігову, загинула одна людина.

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