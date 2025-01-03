Росія вдарила по Синельниковому під Дніпром: поранено чоловіка, є пошкодження
Ввечері 3 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Синельниковому, що у Дніпровському районі. Відомо про пораненого, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок удару поранено 70-річного чоловіка, він госпіталізований у стані середньої важкості.
Понівечені чотири приватні будинки, авто, лінія електропередач. Інформація уточнюється.
Близько 17:30 моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційної ракети для Дніпропетровської області.
Раніше ввечері окупанти завдали удару по Чернігову, загинула одна людина.
- У ніч проти 31 грудня 2024 року РФ атакувала Київ, у Дарницькому районі столиці впали уламки ракети.
- Також повідомлялося, що російська армія атакувала місто Шостка у Сумській області. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади, зруйновано об‘єкти інфраструктури.
- Увечері окупанти завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини, є постраждалий.