Росія вдарила по Синельниковому під Дніпром: поранено чоловіка, є пошкодження

Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Ввечері 3 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Синельниковому, що у Дніпровському районі. Відомо про пораненого, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок удару поранено 70-річного чоловіка, він госпіталізований у стані середньої важкості.

Понівечені чотири приватні будинки, авто, лінія електропередач. Інформація уточнюється.

Близько 17:30 моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційної ракети для Дніпропетровської області.

Раніше ввечері окупанти завдали удару по Чернігову, загинула одна людина.