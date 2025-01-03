Россия ударила по Синельникову под Днепром: ранен мужчина, есть повреждения
Вечером 3 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Синельникову, что в Днепровском районе. Известно о раненом, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, в результате удара ранен 70-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Повреждены четыре частных дома, авто, линия электропередач. Информация уточняется.
Около 17:30 мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационной ракеты для Днепропетровской области.
Ранее вечером оккупанты нанесли удар по Чернигову, погиб один человек.
- В ночь на 31 декабря 2024 года РФ атаковала Киев, в Дарницком районе столицы упали обломки ракеты.
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