Россия ударила по Синельникову под Днепром: ранен мужчина, есть повреждения

Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)

Вечером 3 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Синельникову, что в Днепровском районе. Известно о раненом, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, в результате удара ранен 70-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Повреждены четыре частных дома, авто, линия электропередач. Информация уточняется.

Около 17:30 мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационной ракеты для Днепропетровской области.

Ранее вечером оккупанты нанесли удар по Чернигову, погиб один человек.