Россия ударила по Синельникову под Днепром: ранен мужчина, есть повреждения
Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОВА)

Вечером 3 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Синельникову, что в Днепровском районе. Известно о раненом, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате удара ранен 70-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Повреждены четыре частных дома, авто, линия электропередач. Информация уточняется.

Около 17:30 мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационной ракеты для Днепропетровской области.

Ранее вечером оккупанты нанесли удар по Чернигову, погиб один человек.

  • В ночь на 31 декабря 2024 года РФ атаковала Киев, в Дарницком районе столицы упали обломки ракеты.
  • Также сообщалось, что российская армия атаковала город Шостка в Сумской области. Повреждены 12 многоэтажек, два образовательных учреждения, разрушены объекты инфраструктуры.
  • Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области, есть пострадавший.
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