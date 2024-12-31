Россия ударила ракетой по Белгород-Днестровскому в Одесской области, есть раненый

Взрыв (Иллюстративное фото)

Российские оккупационные войска днем 31 декабря нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесщины, пострадавший. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, удар был нанесен крылатой ракетой.

В результате вражеского обстрела повреждено административное здание агрофирмы. Пострадал 29-летний мужчина. В настоящее время ранен в состоянии средней степени тяжести в больнице.

Также вечером 31 декабря раздавались взрывы в Запорожье. Подробной информации пока нет.

В ночь на 31 декабря РФ атаковала Киев, в Дарницком районе столицы упали обломки ракеты.

Также сообщалось, что российская армия атаковала город Шостка в Сумской области. Повреждены 12 многоэтажек, два образовательных учреждения, разрушены объекты инфраструктуры.