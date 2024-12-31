Росія вдарила ракетою по Білгород-Дністровському на Одещині, є поранений
Російські окупаційні війська вдень 31 грудня завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини, є постраждалий. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його словами, удару було завдано крилатою ракетою.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми. Постраждав 29-річний чоловік. Наразі поранений у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні.
Також ввечері 31 грудня лунали вибухи у Запоріжжі. Детальної інформації поки що немає.
- В ніч проти 31 грудня РФ атакувала Київ, у Дарницькому районі столиці впали уламки ракети.
- Також повідомлялось, що російська армія атакувала місто Шостка у Сумській області. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади, зруйновано об‘єкти інфраструктури.