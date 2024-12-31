Росія атакує Шостку. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, зруйновано інфраструктуру

Шостка (Фото: fr.foursquare.com)

31 грудня російська армія атакувала місто Шостка у Сумській області. Пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти соціальної сфери. Про це повідомив міський голова Микола Нога.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітні заклади, зруйновано об‘єкти інфраструктури.

На місцях працюють аварійно-рятувальні підрозділи, уточнюються збитки і втрати. Дитячі садочки та школи не працюють, введено дистанційний режим.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що станом на 08:50 РФ продовжує бити ракетами по інфраструктурі Шосткинської громади. Вночі окупанти також завдавали ударів по цій громаді.

25 грудня Росія атакувала Україну понад 70 ракетами й більш ніж сотнею дронів. Дата невипадкова, заявив Зеленський.

Вранці 31 грудня Росія вдарила ракетами по Києву, в одному з районів упали уламки.