Россия атакует Шостку. Повреждены 12 многоэтажек, разрушена инфраструктура
Шостка (Фото: fr.foursquare.com)

31 декабря российская армия атаковала город Шостка в Сумской области. Повреждены жилые дома и другие объекты социальной сферы. Об этом сообщил городской голова Николай Нога.

В результате вражеского обстрела повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных заведения, разрушены объекты инфраструктуры.

На местах работают аварийно-спасательные подразделения, уточняются убытки и потери. Детские сады и школы не работают, введен дистанционный режим.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что по состоянию на 08:50 РФ продолжает бить ракетами по инфраструктуре Шосткинской общины. Ночью оккупанты также наносили удары по этой общине.

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