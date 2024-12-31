Россия атакует Шостку. Повреждены 12 многоэтажек, разрушена инфраструктура

Шостка (Фото: fr.foursquare.com)

31 декабря российская армия атаковала город Шостка в Сумской области. Повреждены жилые дома и другие объекты социальной сферы. Об этом сообщил городской голова Николай Нога.

В результате вражеского обстрела повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных заведения, разрушены объекты инфраструктуры.

На местах работают аварийно-спасательные подразделения, уточняются убытки и потери. Детские сады и школы не работают, введен дистанционный режим.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что по состоянию на 08:50 РФ продолжает бить ракетами по инфраструктуре Шосткинской общины. Ночью оккупанты также наносили удары по этой общине.

25 декабря Россия атаковала Украину более чем 70 ракетами и сотней дронов. Дата не случайна, заявил Зеленский.

Утром 31 декабря Россия ударила ракетами по Киеву, в одном из районов упали обломки.