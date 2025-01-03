Россия нанесла три удара баллистическими ракетами по Чернигову, есть раненый и разрушения
Северокорейская ракета KN-23 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Днем 3 января российские оккупационные войска нанесли групповой ракетный удар по окрестностям Чернигова, есть разрушения и пострадавший. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По словам главы Черниговской ГВА, в результате удара разрушены два частных дома, один человек получил ранения.

В 16:50 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для Чернигова, Суспильне писало, что в городе прогремели три взрыва. По данным мониторинговых каналов, в частности monitor, удары были нанесены северокорейскими ракетами KN-23.

  • В ночь на 31 декабря 2024 года РФ атаковала Киев, в Дарницком районе столицы упали обломки ракеты.
  • Также сообщалось, что российская армия атаковала город Шостка в Сумской области. Повреждены 12 многоэтажек, два образовательных учреждения, разрушены объекты инфраструктуры.
  • Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области, есть пострадавший.
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