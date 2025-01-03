Россия нанесла три удара баллистическими ракетами по Чернигову, есть раненый и разрушения
Днем 3 января российские оккупационные войска нанесли групповой ракетный удар по окрестностям Чернигова, есть разрушения и пострадавший. Об этом сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
По словам главы Черниговской ГВА, в результате удара разрушены два частных дома, один человек получил ранения.
В 16:50 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для Чернигова, Суспильне писало, что в городе прогремели три взрыва. По данным мониторинговых каналов, в частности monitor, удары были нанесены северокорейскими ракетами KN-23.
- В ночь на 31 декабря 2024 года РФ атаковала Киев, в Дарницком районе столицы упали обломки ракеты.
- Также сообщалось, что российская армия атаковала город Шостка в Сумской области. Повреждены 12 многоэтажек, два образовательных учреждения, разрушены объекты инфраструктуры.
- Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому району Одесской области, есть пострадавший.