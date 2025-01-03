Росія завдала трьох ударів балістичними ракетами по Чернігову, є загиблий і руйнування

Унаслідок удару зруйновано два приватні будинки, одна людина дістала поранення

Північнокорейська ракета KN-23 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Удень 3 січня російські окупаційні війська завдали групового ракетного удару по околицях Чернігова, є руйнування та постраждалий. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За словами глави Чернігівської МВА, внаслідок удару зруйновано два приватні будинки, одна людина дістала поранення.

О 16:50 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для Чернігова, Суспільне писало, що у місті пролунало три вибухи. За даними моніторингових каналів, зокрема monitor, ударів було завдано північнокорейськими ракетами KN-23.

ДОПОВНЕНО о 17:51. Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив про одного загиблого, є поранені. Тривають рятувально-пошукові роботи.