Росія завдала трьох ударів балістичними ракетами по Чернігову, є загиблий і руйнування

Росія завдала трьох ударів балістичними ракетами по Чернігову, є загиблий і руйнуваннядоповнено
Удень 3 січня російські окупаційні війська завдали групового ракетного удару по околицях Чернігова, є руйнування та постраждалий. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
За словами глави Чернігівської МВА, внаслідок удару зруйновано два приватні будинки, одна людина дістала поранення.
О 16:50 Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для Чернігова, Суспільне писало, що у місті пролунало три вибухи. За даними моніторингових каналів, зокрема monitor, ударів було завдано північнокорейськими ракетами KN-23.
ДОПОВНЕНО о 17:51. Глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив про одного загиблого, є поранені. Тривають рятувально-пошукові роботи.
- У ніч проти 31 грудня 2024 року РФ атакувала Київ, у Дарницькому районі столиці впали уламки ракети.
- Також повідомлялося, що російська армія атакувала місто Шостка у Сумській області. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади, зруйновано об‘єкти інфраструктури.
- Увечері окупанти завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини, є постраждалий.