У Києві завершили розбирати завали після атаки росіян 1 січня: двоє загиблих
Фото: ДСНС

У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після дронового удару російської окупаційної армії 1 січня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Через ворожий удар у Києві загинули дві людини, ще чотири постраждали. Надзвичайники врятували чотири людини.

Під час робіт зняли та розібрали п'ять бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття.

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