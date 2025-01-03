У Києві завершили розбирати завали після атаки росіян 1 січня: двоє загиблих

Раніше повідомлялося, що дрони, якими РФ атакувала Київ, були обладнані новою супутниковою антеною з Китаю

Фото: ДСНС

У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію після дронового удару російської окупаційної армії 1 січня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Через ворожий удар у Києві загинули дві людини, ще чотири постраждали. Надзвичайники врятували чотири людини.

Під час робіт зняли та розібрали п'ять бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття.

2 січня 2024 року спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що внаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради, а також опублікував фото. Також виникла пожежа в будівлі НБУ.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що дрони, якими РФ атакувала Київ, були обладнані новою супутниковою антеною з Китаю.