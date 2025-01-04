Из-за российской атаки на Киевскую область 3 января в больнице скончалась молодая женщина

Врачам не удалось спасти одну из трех пострадавших в результате атаки оккупантов. Еще один мужчина в реанимации

Последствия атаки на Киевскую область (Фото: ГСЧС)

В результате российской атаки дронов на Киевскую область в ночь на 3 января есть еще одна жертва. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной администрации Николай Калашник.

"К сожалению, молодая женщина, которая была ранена в результате падения сбитой вражеской цели во время вчерашней массированной атаки БпЛА на Киевскую область, умерла", – написал он.

Женщина 2002 года рождения получила ранение в живот. Врачи почти сутки боролись за ее жизнь, но ранение было очень тяжелым и спасти ее не удалось. Еще один пострадавший – мужчина 1953 года рождения, получивший ранение в спину, находится в реанимации.

Под наблюдением врачей еще один пострадавший – молодой парень, получивший ранение колена. Его жизни ничего не угрожает.

Калашник отметил, что в ночь на 4 января РФ продолжала атаковать Киевскую область БпЛА. В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые цели. Обломки упали на открытых участках за пределами населенных пунктов.

В результате российской атаки на Киевскую область 3 января в одном из районов обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, загорелась кровля. Кроме умершей 4 января, пострадали еще два человека. В другом районе Киевской области от ранения обломками погиб водитель грузовика.

Также России атаковала Киев утром 3 января. В результате работы противовоздушной обороны зафиксировано падение обломков в двух районах.

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