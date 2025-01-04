Через російську атаку на Київщину 3 січня в лікарні померла молода жінка

Лікарям не вдалося врятувати одну з трьох постраждалих внаслідок атаки окупантів. Ще один чоловік у реанімації

Наслідки атаки на Київщину (Фото: ДСНС)

Внаслідок російської атаки дронів на Київську область в ніч проти 3 січня є ще одна жертва. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БпЛА на Київщину, померла", – написав він.

Жінка 2002 року народження отримала поранення у живіт. Лікарі майже добу боролися за її життя, але поранення було дуже тяжке і врятувати її не вдалося. Ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину, знаходиться у реанімації.

Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує.

Калашник зазначив, що в ніч проти 4 січня РФ продовжувала атакувати Київщину БпЛА. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті цілі. Уламки впали на відкритих ділянках поза межами населених пунктів.

Внаслідок російської атаки на Київську область 3 січня в одному з районів уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, загорілась покрівля. Крім померлої 4 січня, постраждали ще дві людини. В іншому районі Київської області від поранення уламками загинув водій вантажівки.

Також Росії атакувала Київ зранку 3 січня. Унаслідок роботи протиповітряної оборони зафіксовано падіння уламків у двох районах.

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