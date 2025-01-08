Россия ударила по промышленной инфраструктуре в Запорожье, есть жертвы – видео, фото

Последствия удара по Запорожью (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Армия России 8 января атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. Есть пострадавшие и погибший, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По предварительным данным, погиб один человек, еще трое раненых.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 15:17, Федоров через несколько минут предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ). Взрывы раздались в 15:42.

В 16.09 Федоров предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины.

ДОПОЛНЕНО В 16:15. Федоров сообщил о повторных взрывах в городе.

ДОПОЛНЕНО В 16:30. Число раненых возросло до шести человек, атака еще продолжается.

Кадры с места атаки, фото t.me/ivan_fedorov_zp

Кадры с места атаки, фото t.me/ivan_fedorov_zp

Кадры с места атаки, фото t.me/ivan_fedorov_zp

Кадры с места атаки, фото t.me/ivan_fedorov_zp

25 декабря 2024 года Россия атаковала Украину свыше 70 ракет и более сотни дронов. Зеленский заявил, что дата неслучайна.

31 декабря Россия ударила по Шостке в Сумской области. Повреждены 12 многоэтажек, разрушена инфраструктура.