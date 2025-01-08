Россия ударила по промышленной инфраструктуре в Запорожье, есть жертвы – видео, фото

Россия ударила по промышленной инфраструктуре в Запорожье, есть жертвы – видео, фотодополнено
Армия России 8 января атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье. Есть пострадавшие и погибший, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
По предварительным данным, погиб один человек, еще трое раненых.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 15:17, Федоров через несколько минут предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ). Взрывы раздались в 15:42.
В 16.09 Федоров предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины.
ДОПОЛНЕНО В 16:15. Федоров сообщил о повторных взрывах в городе.
ДОПОЛНЕНО В 16:30. Число раненых возросло до шести человек, атака еще продолжается.
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