В Запорожье уже 113 раненых в результате удара России 500-килограммовыми авиабомбами

Обновленные последствия российской атаки на центр города Запорожья – 13 человек погибли, из 113 раненых 10 в тяжелом состоянии

Фото: Запорожская ОВА

В результате российского удара ФАБами по Запорожью 8 января ранения получили 113 человек, 10 из них в тяжелом состоянии. О таких последствиях сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Враг ударил ФАБами (это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба. – Ред.) по центру Запорожья.

13 человек погибли. Медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе и 13-летнему ребенку.

Госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел также сообщило, что повреждены 36 транспортных средств, в том числе трамвай, две маршрутки, три административных здания и жилая многоэтажка.

Полицейские зарегистрировали 163 заявления граждан.