В Запорожье уже 113 раненых в результате удара России 500-килограммовыми авиабомбами
В результате российского удара ФАБами по Запорожью 8 января ранения получили 113 человек, 10 из них в тяжелом состоянии. О таких последствиях сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Враг ударил ФАБами (это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба. – Ред.) по центру Запорожья.
13 человек погибли. Медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе и 13-летнему ребенку.
Госпитализированы 59 человек, из них 10 в тяжелом состоянии.
Министерство внутренних дел также сообщило, что повреждены 36 транспортных средств, в том числе трамвай, две маршрутки, три административных здания и жилая многоэтажка.
Полицейские зарегистрировали 163 заявления граждан.
- Днем 8 января Россия атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье.
- Предварительно сообщалось об ударе КАБами, но впоследствии стало известно, что это были ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции, который увеличивает дальность и точность наведения на цель).