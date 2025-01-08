Атака на Запорожье. Россия ударила ФАБ по скоплению людей – фото

Спасательные работы в Запорожье на месте удара завершились

Удар по Запорожью (Фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Россия ударила по Запорожью двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции). Большинство пострадавших в это время находились на улице и в общественном транспорте, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Вражеские бомбы взорвались среди скопления людей, а именно возле административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. В результате удара загорелись здание и автомобили.

Полицейские парамедики спасли пять человек. Всего убиты 13 человек, а ранения получили 33 человека.

По состоянию на 20:30 поисково-спасательные работы завершены, сообщили в МВД и показали кадры с места происшествия.

ДОПОЛНЕНО В 21:40. До 63 увеличилось количество раненых в результате вражеского удара, сообщили в Офисе генпрокурора.

Днем 8 января Россия ударила по промышленной инфраструктуре в Запорожье. Сначала было известно об одном погибшем и 30 пострадавших.

Впоследствии в Запорожье выросло количество погибших до 13 человек из-за вражеского удара КАБ.