Атака на Запорожье. Россия ударила ФАБ по скоплению людей – фото
Россия ударила по Запорожью двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции). Большинство пострадавших в это время находились на улице и в общественном транспорте, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Вражеские бомбы взорвались среди скопления людей, а именно возле административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. В результате удара загорелись здание и автомобили.
Полицейские парамедики спасли пять человек. Всего убиты 13 человек, а ранения получили 33 человека.
По состоянию на 20:30 поисково-спасательные работы завершены, сообщили в МВД и показали кадры с места происшествия.
ДОПОЛНЕНО В 21:40. До 63 увеличилось количество раненых в результате вражеского удара, сообщили в Офисе генпрокурора.
- Днем 8 января Россия ударила по промышленной инфраструктуре в Запорожье. Сначала было известно об одном погибшем и 30 пострадавших.
- Впоследствии в Запорожье выросло количество погибших до 13 человек из-за вражеского удара КАБ.