Россия атаковала Украину более 100 БпЛА. Сбить удалось больше половины

Из-за вражеской атаки есть пострадавшие в Харьковской области

Работа по сбиванию дронов (Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 5 января Россия атаковала Украину 103 ударными "шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 вражеский БпЛА, сообщили в воздушных силах Украины.

Атаки производились с разных направлений: российских городов Брянск, Орел и Миллерово. Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 61 дрона разных типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

Еще 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны без негативных последствий.

Отмечается, что в Харьковской области из-за падения сбитого дрона повреждены несколько частных домов, есть пострадавшие. По словам главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, дрон упал на проезжую часть около 01:52 в районе села Краснокутск Богодуховского района.

"Повреждены 4 частных дома и забор. Пострадали три человека – острая реакция на стресс", – сообщил он.

4 января сообщалось, что Россия уже запускает больше имитаторов, чем ударных дронов. В Воздушных силах сообщили детали.

Ночью 5 января были слышны взрывы в Ростовской области, россияне пожаловались на атаку дронов по Таганрогу и аэродрому Миллерово.