В Ростовской области пожаловались на атаку дронов. Под ударом мог быть аэродром – видео
В России 5 января пожаловались на ночную атаку дронов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что громко было, в частности, в районе Миллерово и Таганрога.
В пропагандистских Telegram-каналах опубликовали видео, на котором видны взрывы. Губернатор утверждает, что работали якобы силы противовоздушной обороны и в регионе нет попаданий, только повреждения от падения осколков сбитых БпЛА крыш, окон и стен домов, автомобилей.
Сообщается о якобы "падении обломков" в Миллеровском и Тарасовском районах, Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Всего"уничтожено" 37 дронов.
Ряд Telegram-каналов оккупантов утверждал, что под атакой также оказался военный аэродром Миллерово. На нем с 2014 года базируется 31-й истребительный авиационный полк, оснащенный истребителями Су-30СМ.
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