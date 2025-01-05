У Ростовській області поскаржилися на атаку дронів. Під ударом міг бути аеродром – відео
У Росії 5 січня поскаржилися на нічну атаку дронів. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що гучно було, зокрема, в районі Міллерова та Таганрога.
У пропагандистських Telegram-каналах опублікували відео з вибухами. Губернатор стверджує, що нібито працювали сили протиповітряної оборони й у регіоні немає влучань, лише пошкодження від падіння осколків збитих БпЛА дахів, вікон і стін будинків, автомобілів.
Повідомляється про нібито "падіння уламків" у Міллерівському та Тарасівському районах, Таганрозі й селі Новобессергенівка Неклинівського району. Всього "знищено" 37 дронів.
Декілька Telegram-каналів окупантів стверджував, що під атакою також опинився військовий аеродром Міллерово. На ньому з 2014 року базується 31 винищувальний авіаційний полк, оснащений винищувачами Су-30СМ.
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