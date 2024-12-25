Аеропорт російської Казані зупинив роботу через загрозу атаки БпЛА
У середу, 25 грудня, роботу аеропорту Казані в російському Татарстані тимчасово обмежили – він не приймає і не відправляє рейси. Про це повідомив пропагандистський ресурс ТАСС із посиланням на Росавіацію.
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Обмеження запроваджені для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден, заявили в російському державному відомстві.
Авіарейси зі Стамбула, Алмати й Томська, що прямували в аеропорт Казані, були перенаправлені в Самару.
Російське інтернет-видання Ura з посиланням на пасажирів повідомило, що в аеропорту оголошено план "Килим". Водночас пропагандистський Telegram-канал Baza пише, що обмеження в аеропорту Казані запровадили через загрозу атаки безпілотників.
ДОВІДКАПланом "Килим" у російському авіаційному середовищі називають режим закритого неба. Це означає вимогу негайної посадки чи відходу із зони впливу такого режиму всіх (за деякими винятками) бортів, що перебувають у повітрі.
- 10 листопада 2024 року російська влада заявила про атаку й нібито збиття безпілотників у Підмосков'ї. Ресурси РФ повідомили, що у двох аеропортах під столицею введено план "Килим".
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