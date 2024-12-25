Аэропорт российской Казани остановил работу из-за угрозы атаки БпЛА
В среду, 25 декабря, работу аэропорта Казани в Татарстане временно ограничили – он не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщил пропагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, заявили в российском государственном ведомстве.
Авиарейсы из Стамбула, Алматы и Томска, следовавшие в аэропорт Казани, были перенаправлены в Самару.
Российское интернет-издание Ura со ссылкой на пассажиров сообщило, что в аэропорту объявлен план "Ковер". Пропагандистский Telegram-канал Baza пишет, что ограничения в аэропорту Казани ввели из-за угрозы атаки беспилотников.
СПРАВКАПланом "Ковер" в российской авиационной среде называют режим закрытого неба. Это означает требование немедленной посадки или ухода из зоны влияния такого режима всех (за некоторыми исключениями) находящихся в воздухе бортов.
- 10 ноября 2024 года российские власти заявили об атаке и якобы сбивании беспилотников в Подмосковье. Ресурсы РФ сообщили, что в двух аэропортах под столицей введен план "Ковер".
- 21 декабря в России на фоне атаки дронов на Казань было введено ограничение на перелеты в двух аэропортах.