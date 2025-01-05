Росія атакувала Україну понад 100 БпЛА. Збити вдалося більш ніж половину

Через ворожу атаку є постраждалі у Харківській області

Робота зі збивання дронів (Ілюстративне фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч проти 5 січня Росія атакувала Україну 103 ударними "шахедами" та безпілотниками-імітаторами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 61 ворожий БпЛА, повідомили у Повітряних силах України.

Атаки проводилися з різних напрямків: російських міст Брянськ, Орел і Міллерово. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 підтверджено знищення 61 дрону різних типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській і Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано.

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Зазначається, що у Харківській області через падіння збитого дрона пошкоджено кілька приватних будинків, є постраждалі. За словами голова Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова, дрон упав на проїжджу частину у близько 01:52 в районі села Краснокутськ Богодухівського району.

"Пошкоджено 4 приватні будинки та паркан. Постраждали три людини – гостра реакція на стрес", – повідомив він.

4 січня повідомлялося, що Росія вже запускає більше імітаторів, ніж ударних дронів. У Повітряних силах розповіли деталі.

Вночі 5 січня було чутно вибухи у Ростовській області, росіяни поскаржилися на атаку дронів по Таганрогу й аеродрому Міллерово.